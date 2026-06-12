Чемпионат мира: стартуют матчи в группе B

На чемпионате мира по футболу, принимающими сторонами которого являются США, Канада и Мексика, сегодня будет проведен еще один матч.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в группе B сборная Канады, одной из стран-хозяек мундиаля, испытает свои силы против сборной Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет на стадионе «Би-мо Филд» в Торонто, начало в 23:00 по бакинскому времени. Матч обслужит аргентинский рефери ФИФА Факундо Тельо.

Отметим, что 13 июня в 05:00 утра состоится матч группы D США – Парагвай, а в 23:00 – матч группы B Катар – Швейцария.

Чемпионат мира завершится 19 июля.