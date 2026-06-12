МИД Азербайджана поздравил Россию с государственным праздником - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Российскую Федерацию с Днем России.
Об этом говорится в публикации на странице ведомства в социальной сети X.
"Искренне поздравляем правительство и народ Российской Федерации с Днем России", - отмечается в сообщении.
We convey our sincere congratulations to the Government and people of the Russian Federation on the occasion of Russia Day.
Искренне поздравляем Правительство и народ Российской Федерации по случаю Дня России.
🇦🇿🇷🇺@MID_RF @mfa_russia pic.twitter.com/m64M2ieHge — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 12, 2026
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