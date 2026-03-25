В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и град

В Азербайджане 26 марта местами ожидаются осадки.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны осадки, не исключается туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 7-9, днем - 12-17° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 80-90%.

В регионах прогнозируются переменные осадки, ночью и вечером в отдельных местах - интенсивные, возможны грозы и град, в горных районах выпадет снег. Ночью и утром не исключается туман. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем - 15-20, в горах ночью 0-5, днем - 7-12° тепла.