Израиль ударил по иранскому порту на Каспии, через который шли поставки в Россию

Израиль нанес удар по иранскому порту Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, порт использовался Россией и Ираном для перевозки нефти, зерна, а также вооружений и беспилотников. По данным The Wall Street Journal, в 2023 году суда перевезли из Ирана в Россию более 300 тыс. артиллерийских снарядов и около миллиона единиц боеприпасов. По данным израильских военных, удар по порту Бендер-Энзели пришелся по военным кораблям, портовой инфраструктуре, командному центру и судоремонтному заводу. Фотографии, проверенные The Wall Street Journal, показывают повреждения штаба иранских ВМС в порту и уничтоженные суда.

Военные поставки по Каспию тесно переплетены с гражданской торговлей зерном, поэтому удар также создает риски для продовольственных поставок Ирана. Он был нанесен в то же время, когда Израиль атаковал крупнейшее газовое месторождение Ирана — Южный Парс. По словам аналитика Центра стратегических и международных исследований Марии Снеговой, объем перевозок через порт Бендер-Энзели за прошлый год утроился.

США ранее вводили санкции против иранских и российских компаний и судов, участвовавших в перевозке боеприпасов и беспилотников через Каспийское море. «Есть основания полагать, что это один из ключевых каналов обхода санкций», — отмечает Снеговая. «Главная цель удара — ограничить российскую контрабанду и показать Ирану, что у него нет полноценной морской обороны на Каспии», — заявил бывший командующий ВМС Израиля Элиэзер Марум.

Источник: The Moscow Times