Израиль ударил по иранскому порту на Каспии, через который шли поставки в Россию

First News Media17:41 - Сегодня
Израиль нанес удар по иранскому порту Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, порт использовался Россией и Ираном для перевозки нефти, зерна, а также вооружений и беспилотников. По данным The Wall Street Journal, в 2023 году суда перевезли из Ирана в Россию более 300 тыс. артиллерийских снарядов и около миллиона единиц боеприпасов. По данным израильских военных, удар по порту Бендер-Энзели пришелся по военным кораблям, портовой инфраструктуре, командному центру и судоремонтному заводу. Фотографии, проверенные The Wall Street Journal, показывают повреждения штаба иранских ВМС в порту и уничтоженные суда.

Военные поставки по Каспию тесно переплетены с гражданской торговлей зерном, поэтому удар также создает риски для продовольственных поставок Ирана. Он был нанесен в то же время, когда Израиль атаковал крупнейшее газовое месторождение Ирана — Южный Парс. По словам аналитика Центра стратегических и международных исследований Марии Снеговой, объем перевозок через порт Бендер-Энзели за прошлый год утроился.

США ранее вводили санкции против иранских и российских компаний и судов, участвовавших в перевозке боеприпасов и беспилотников через Каспийское море. «Есть основания полагать, что это один из ключевых каналов обхода санкций», — отмечает Снеговая. «Главная цель удара — ограничить российскую контрабанду и показать Ирану, что у него нет полноценной морской обороны на Каспии», — заявил бывший командующий ВМС Израиля Элиэзер Марум.

Источник: The Moscow Times

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии на основе ...

Общество

Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с ...

Политика

МЧС России отправит Ирану более 300 тонн лекарств через Азербайджан

Общество

В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и град

В мире

Иран пригрозил захватить побережье ОАЭ и Бахрейна, если США решатся на сухопутную операцию

Израиль ударил по иранскому порту на Каспии, через который шли поставки в Россию

Власти России хотят ввести полный запрет на экспорт бензина

Стармер заявил, что Британия не может признать КСИР запрещенной организацией

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Нетаньяху: «Иисус ничем не лучше Чингисхана»

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Саудовская Аравия и ОАЭ могут присоединиться к конфликту с Ираном

Последние новости

Салим Муслимов потерял имущество в центре Баку: объект ушёл за 600 тысяч манатов

Сегодня, 18:23

Иран пригрозил захватить побережье ОАЭ и Бахрейна, если США решатся на сухопутную операцию

Сегодня, 18:05

В Национальной библиотеке Венгрии открылся Отдел азербайджанской литературы - ФОТО

Сегодня, 18:00

Израиль ударил по иранскому порту на Каспии, через который шли поставки в Россию

Сегодня, 17:41

Власти России хотят ввести полный запрет на экспорт бензина

Сегодня, 17:39

Стармер заявил, что Британия не может признать КСИР запрещенной организацией

Сегодня, 17:15

Турция или Пакистан рассматриваются как места для диалога Ирана и США

Сегодня, 17:14

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - ФОТО

Сегодня, 17:06

Два иранских политика получили «иммунитет» от атак США и Израиля

Сегодня, 17:00

Конор МакГрегор заявил, что возвращается в UFC

Сегодня, 16:57

Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с дождливой погодой

Сегодня, 16:45

Обсуждено развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

Сегодня, 16:33

Турция убеждает арабские страны не вступать в войну с Ираном - СМИ

Сегодня, 16:00

Постпред Ирана заявил о гибели 13 детей из-за атак США и Израиля

Сегодня, 15:50

МЧС России отправит Ирану более 300 тонн лекарств через Азербайджан

Сегодня, 15:35

Пезешкиан приветствовал позицию Эрдогана по событиям в регионе

Сегодня, 15:20

Ветераны США раскритиковали Белый дом за публикацию мемов об Иране

Сегодня, 15:00

В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и град

Сегодня, 14:43

Армянская церковь лишилась права на безвозмездное получение земельных участков

Сегодня, 14:33

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 14:28
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40