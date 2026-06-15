Перед 20 медучреждениями созданы зоны посадки и высадки пассажиров - ФОТО
Перед 20 медицинскими учреждениями созданы зоны для посадки и высадки пассажиров.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).
Было отмечено, что еще по 7 адресам часть парковочных мест была ликвидирована, а на их месте организованы зоны посадки и высадки. Для этого установлены дорожные знаки 5.14 («Место стоянки легковых такси») и 3.28 («Стоянка запрещена»).
Так, соответствующие знаки были установлены по следующим адресам:
улица Мазахира Рустамова, возле городской поликлиники № 7;
улица Лермонтова, возле городской поликлиники № 22;
пересечение улиц Абая Кунанбаева и Сулеймана Сани Ахундова, возле городской поликлиники № 25;
улица Мамедали Шарифли, возле Противотуберкулезного диспансера № 4;
улица Ахмеда Джавада, возле Республиканской клинической урологической больницы;
улица Аджами Нахчывани, возле клиники Medera Hospital;
улица Натига Ахмедова, возле клиники Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı.
Данные меры приняты для обеспечения комфортной посадки и высадки пассажиров как из такси, так и из личных транспортных средств.