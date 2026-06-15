Израиль сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе

Израиль не пойдет на компромиссы в вопросах обеспечения своей безопасности на границах, поэтому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе, заявил министр обороны Исраэль Кац.

"Премьер Биньямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, согласно которой ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок, чтобы оттуда защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских группировок", — заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба министерства обороны.

По словам Кац, эта позиция была разъяснена президенту США Дональду Трампу, министру обороны США Питу Хегсету и другим высокопоставленным чиновникам.

"Мы не пойдем на компромисс в вопросе жизненно важных интересов безопасности Израиля и защиты наших граждан и не уйдем из зон безопасности", — заявил министр.

Источник: РИА Новости