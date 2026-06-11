Трамп: Захват острова Харг мог бы принести состояние США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вариант с захватом иранского острова Харк всегда рассматривался им как наиболее предпочтительный.

«Моим предпочтением всегда был захват острова Харк», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вместе с тем глава Белого дома усомнился в том, что американское общество готово к продолжительной операции по установлению контроля над островом. «Не знаю, есть у Америки терпение для этого, - заявил он. - Не знаю, есть ли у Америки много времени, этот процесс несколько продолжительный <...>. Не знаю, есть ли у страны аппетит к этому».

По убеждению Трампа, захват острова мог бы «принести состояние» Соединенным Штатам.

На острове Харк расположены основные нефтеналивные терминалы исламской республики. Американский лидер ранее неоднократно угрожал Тегерану захватом острова.

Источник: ТАСС