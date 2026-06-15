ЕС готовит изменение условий членства в союзе для будущих членов с рядом существенных ограничений на 5-15 лет, включая лишение права вето, для Украины и Молдовы, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Это будет новое поколение договоров о присоединении (для новых членов) в том смысле, что у нас будут новые обеспечительные гарантии, которые позволят обеспечить именно то, о чем вы упомянули (неприменение права вето ), чтобы мы были уверены, что новые члены будут следовать европейским правилам 5, 10 или 15 лет спустя», — сказала она, отвечая на вопрос, не опасаются ли в ЕС, что Украина будет бесконтрольно пользоваться правом вето, вступив в союз.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

Источник: РИА Новости