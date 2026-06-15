Пасынка кронпринца Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы

Пасынок кронпринца Норвегии Мариус Борг Хёйби приговорен к четырем годам тюремного заключения.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на суд Осло.

По его информации, он признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и других преступлениях. Хёйби не признал себя виновным по самым серьезным обвинениям, включая обвинения в изнасиловании, и может обжаловать приговор.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами.

Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, но признавал во время следствия, что применял физическое насилие против одной из жертв под влиянием наркотиков.

Хёйби стал членом королевской семьи в 2001 году, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона.

Источник: ТАСС