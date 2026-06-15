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ЦИК Армении выступил против повторного голосования на трех участках

First News Media12:45 - Сегодня
ЦИК Армении выступил против повторного голосования на трех участках

Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян считает, что назначение повторных выборов на трех избирательных участках, результаты которых были аннулированы, не является обязательным требованием.

Ранее ЦИК опубликовал окончательные итоги парламентских выборов 7 июня, согласно которым в парламент Армении нового созыва прошли три политические силы — правящая партия «Гражданский договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения». При этом в оппозиционной партии «Процветающая Армения» заявили, что они не преодолели четырехпроцентный барьер из-за аннулирования итогов голосования на трех избирательных участках.

«Центральная избирательная комиссия, признав результаты голосования на каком-либо участке недействительными, не должна автоматически назначать повторное голосование. Принимая такое решение, ЦИК должен учитывать защиту реального волеизъявления избирателей и обеспечение законности результатов выборов. По этой причине ЦИК должен выбрать ту меру, которая в данных условиях является необходимой, соразмерной и не вызывает большего искажения, чем то нарушение, последствие которого необходимо устранить», — говорится в заявлении председателя Центризбиркома, опубликованном на сайте ЦИК.

Источник: news.am

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