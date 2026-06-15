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Би-би-си уволит сотни сотрудников новостной службы

First News Media14:00 - Сегодня
Би-би-си уволит сотни сотрудников новостной службы

Британская телекорпорация Би-би-си планирует сократить сотни рабочих мест в своем новостном подразделении с целью сокращения расходов.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По информации издания, различным подразделениям внутри вещательной корпорации предписано урезать траты на 10%, что может в итоге привести к увольнению около 2 тыс. человек и экономии миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает газета, новостное подразделение, в котором занята четверть от более чем 20 тыс. сотрудников Би-би-си, намерено объявить о своих планах по увольнениям уже на следующей неделе. Один из собеседников издания отметил, что сокращения могут, в частности, затронуть персонал отдельных радиостанций корпорации.

Би-би-си получает свое финансирование преимущественно за счет лицензионного сбора, которым облагаются все домохозяйства в Великобритании. Стоимость такой лицензии для пользователей цветного телевизора составляет 180 фунтов ($240) в год, а для черно-белого — 60,5 фунта ($80). Платить ее приходится даже тем домохозяйствам, у которых нет телевизора, при условии, что люди смотрят прямые эфиры — причем необязательно на Би-би-си, а, например, на видеохостинге YouTube — на своих компьютерах, планшетах или телефонах. Оплачивать лицензию должны даже слепые люди, однако со скидкой в 50%. С людей старше 74 лет сбор не взимается. За счет телевизионных сборов корпорация получает ежегодно около 3,8 млрд фунтов ($5 млрд), что составляет примерно 65% от ее общего бюджета.

Как отмечает газета The Guardian, Би-би-си ежегодно теряет более 550 млн фунтов ($735 млн) из-за уклонения ряда домохозяйств от уплаты сбора. Кроме того, в последние годы все большее число молодых зрителей переходят на стриминговые сервисы для просмотра фильмов или сериалов. Еще одной причиной снижения интереса к продукции Би-би-си называется утрата доверия со стороны аудитории.

Источник: ТАСС

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