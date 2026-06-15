Минобороны Турции: Анкара и Баку будут и далее стоять плечом к плечу при любых обстоятельствах
Турция и Азербайджан будут и далее стоять плечом к плечу при любых обстоятельствах.
Об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции по случаю 15 Июня – Дня национального спасения Азербайджана.
В оборонном ведомстве передали «приветствия и наилучшие пожелания дружественному и братскому народу Азербайджана», подчеркнули решимость к укреплению дружественных уз в духе принципа «Одна нация, два государства».
«Будем и впредь укреплять наши связи, стоять плечом к плечу при любых обстоятельствах», - говорится далее в публикации.
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