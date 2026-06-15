Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем национального спасения - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем национального спасения, который отмечается сегодня, 15 июня.
Соответствующую публикацию турецкий лидер разместил в своем официальном аккаунте в социальной сети X.
В своем обращении Эрдоган подчеркнул нерушимые братские узы, связывающие две страны, и передал наилучшие пожелания азербайджанскому народу.
«Поздравляю дорогой Азербайджан с Днем национального спасения. Направляю приветствия от всей Турции нашим азербайджанским братьям, с которыми мы являемся сынами одной нации, двух государств, несущих в груди одно сердце», — заявил президент Турции.
Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/0by2kicO2F — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 15, 2026