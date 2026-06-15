Каллас: Наблюдаем действительно усиливающееся давление со стороны России, и мы должны поддержать Армению
В Люксембурге на заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС также будут обсуждаться меры поддержки Армении.
Об этом перед началом заседания заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в беседе с журналистами.
«Прежде всего мы начнем с рабочего завтрака, посвящённого Армении. К нам присоединится министр иностранных дел Армении. У них только что прошли выборы, и мы наблюдаем действительно усиливающееся давление со стороны России с целью изменить их курс. Именно поэтому мы должны поддержать их, чтобы они оставались устойчивыми. Поэтому мы также обсуждаем с министром, что ещё мы можем сделать, чтобы помочь им на их пути», — заявила Каллас.
Источник: news.am
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