Каллас: Наблюдаем действительно усиливающееся давление со стороны России, и мы должны поддержать Армению

В Люксембурге на заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС также будут обсуждаться меры поддержки Армении.

Об этом перед началом заседания заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в беседе с журналистами.

«Прежде всего мы начнем с рабочего завтрака, посвящённого Армении. К нам присоединится министр иностранных дел Армении. У них только что прошли выборы, и мы наблюдаем действительно усиливающееся давление со стороны России с целью изменить их курс. Именно поэтому мы должны поддержать их, чтобы они оставались устойчивыми. Поэтому мы также обсуждаем с министром, что ещё мы можем сделать, чтобы помочь им на их пути», — заявила Каллас.

Источник: news.am