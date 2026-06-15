 Арагчи: Израиль должен полностью прекратить агрессию против Ливана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Арагчи: Израиль должен полностью прекратить агрессию против Ливана

First News Media12:30 - Сегодня
Арагчи: Израиль должен полностью прекратить агрессию против Ливана

Ответственность за реализацию американо-иранского соглашения, в том числе прекращение израильской агрессии против Ливана, полностью возложена на США.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Арагчи в этих телефонных разговорах [с коллегами из Турции, Египта и Ирака] указал на ответственность США в реализации соглашения и подчеркнул необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) против Ливана", — говорится в заявлении МИД Ирана по итогам телефонных разговоров министра.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Источник: ТАСС

Поделиться:
150

Актуально

Политика

Азербайджан приветствовал достигнутое соглашение между США и Ираном

Общество

Из РФ в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена пшеница

Мнение

Михаил Гусман о Гейдаре Алиеве: Народ Азербайджана никогда его не предавал

Общество

В Азербайджане зафиксированы интенсивные осадки, град и шквалистый ветер

В мире

ЦИК Армении выступил против повторного голосования на трех участках

Арагчи: Израиль должен полностью прекратить агрессию против Ливана

В Пакистане самолет ВВС упал на дома - ВИДЕО

Израиль сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Иран угрожает Илону Маску

Трамп отменил запланированные удары по Ирану

Премьер Пакистана: Соглашение США и Ирана может быть оформлено в течение суток

Трамп: Захват острова Харг мог бы принести состояние США

Последние новости

ЦИК Армении выступил против повторного голосования на трех участках

Сегодня, 12:45

Цена на нефть Brent опустилась ниже $80 впервые с марта

Сегодня, 12:36

Арагчи: Израиль должен полностью прекратить агрессию против Ливана

Сегодня, 12:30

В Пакистане самолет ВВС упал на дома - ВИДЕО

Сегодня, 12:23

В Азербайджане изъято большое количество незаконного оружия и боеприпасов

Сегодня, 12:11

В шести районах столицы будут отремонтированы дороги - список

Сегодня, 12:10

Израиль сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе

Сегодня, 12:05

В Шуше проходит международная конференция «Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе» - ФОТО

Сегодня, 12:00

Азербайджан приветствовал достигнутое соглашение между США и Ираном

Сегодня, 11:54

Кочарян-младший: Отец собирался в Россию по личным делам - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Стало известно о состоянии здоровья Флоры Керимовой

Сегодня, 11:33

Пасынка кронпринца Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы

Сегодня, 11:26

В Сумгайыте произошел пожар в частном доме - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

Из РФ в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена пшеница

Сегодня, 11:09

Михаил Гусман о Гейдаре Алиеве: Народ Азербайджана никогда его не предавал

Сегодня, 11:00

Президент: Наша страна проводит решительную политику, направленную на создание атмосферы устойчивого мира и стабильности в регионе

Сегодня, 10:57

В ТЦ Садарак произошло короткое замыкание - ВИДЕО

Сегодня, 10:41

Эрдоган: соглашение США и Ирана – важное событие на пути к миру и спокойствию в регионе

Сегодня, 10:35

В Азербайджане зафиксированы интенсивные осадки, град и шквалистый ветер

Сегодня, 10:28

Ynet: Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не выведет войска из Ливана

Сегодня, 10:23
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02