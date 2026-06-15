Арагчи: Израиль должен полностью прекратить агрессию против Ливана

Ответственность за реализацию американо-иранского соглашения, в том числе прекращение израильской агрессии против Ливана, полностью возложена на США.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Арагчи в этих телефонных разговорах [с коллегами из Турции, Египта и Ирака] указал на ответственность США в реализации соглашения и подчеркнул необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) против Ливана", — говорится в заявлении МИД Ирана по итогам телефонных разговоров министра.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Источник: ТАСС