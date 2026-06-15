Кочарян-младший: Отец собирался в Россию по личным делам - ВИДЕО

Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян заявил, что его отец собирался поехать в Россию «по личным делам».

«Насколько мне известно, поездка была связана исключительно с личными вопросами», — сказал Кочарян-младший, комментируя информацию о визите экс-президента Армении в Россию.

Власти Армении накануне запретили выезд из страны экс-президенту страны, главе оппозиционного блока "Армения" Роберту Кочаряну.

"В аэропорту "Звартноц" Роберту Кочаряну без объяснения каких-либо причин запретили вылет из страны", - сказал глава офиса экс-президента Баграт Микоян армянским СМИ.

Ранее в воскресенье офис Кочаряна заявил о его планах выехать из республики на три дня. Отмечалось, что визит носит «личный характер, был запланирован давно и отложен из-за напряженного предвыборного графика».

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении в соцсети заявил, что главы трех оппозиционных сил - глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян, экс-президент Армении Роберт Кочарян и бизнесмен Гагик Царукян "будут сломлены".

"Еще во время предвыборной кампании я говорил, что вы будете мечтать о возможности сбежать из Армении, но такой возможности у вас не будет", - заявил Пашинян.

Он отметил, что "не забыт" также экс-президент Армении Серж Саргсян.