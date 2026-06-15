Азербайджан приветствовал достигнутое соглашение между США и Ираном

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что приветствует соглашение, достигнутое по Меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении министерства.

"Мы высоко ценим важную посредническую роль Пакистана в переговорном процессе, а также вклад, внесенный другими региональными партнерами. Надеемся, что дальнейшие переговоры, которые будут строиться на основе этого важного достижения, внесут вклад в обеспечение устойчивого мира и стабильности", — отмечается в сообщении.