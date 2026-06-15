В Армении ужесточат наказание за подкуп на выборах и изменят присягу депутатов

Мы с коллегами выступили с 3 новыми законодательными инициативами.

Об этом заявил в видеоматериале на своей странице в «Facebook» спикер парламента Армении Ален Симонян.

По его словам, Национальное Собрание этого созыва успеет их рассмотреть и поставить на голосование в ближайшие дни или в порядке внеочередного голосования.

Как отметил Симонян, первая инициатива касается дачи и получения предвыборного подкупа. По его словам, наказание за это будет ужесточено: если ранее предусматривалось до 7 лет лишения свободы за получение и 8 лет – за дачу предвыборного подкупа, то сейчас будет установлен срок в 9 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Второй законодательной инициативой предусматривается обязательная установка флага Армении у въездов во все населенные пункты.

Третья законодательная инициатива, по определению Симоняна, является исторической и важной.

«В Регламент будут внесены изменения, будет изменен текст присяги депутатов. Он станет гораздо более созвучным сегодняшней реальности, сегодняшнему реальному государству, нашему законодательству, а также текст будет о моментах, характерных для армянского народа и важных для армянского народа», — заключил председатель НС.