В Шуше проходит международная конференция «Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе» - ФОТО

15 июня в городе Шуша проходит международная конференция на тему «Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе», организованная партией «Ени Азербайджан»

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала на мероприятии минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также сынов и дочерей Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и суверенитет страны. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Обращение Президента Азербайджана, Председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева к участникам мероприятия зачитал заведующий отделом Администрации Президента по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев.

В рамках конференции будут организованы панельные сессии на темы: «Механизмы миростроительства: партийная дипломатия на фоне глобальных вызовов», «Региональные проекты и трансграничное сотрудничество: экономические основы устойчивого мира» и «Реконструкция в постконфликтный период: современные вызовы в сфере градостроительства».

В ходе панельных дискуссий выступят политики, члены парламентов, дипломаты и представители политических партий из разных стран, будет проведен обмен мнениями по вопросам глобальной безопасности, регионального сотрудничества, экономической интеграции, реконструкции в постконфликтный период и устойчивого развития.