Салим Муслимов потерял имущество в центре Баку: объект ушёл за 600 тысяч манатов

Находящийся под условным сроком бывший министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов лишился недвижимости в центре Баку. Его принудительно изъятый объект был реализован на торгах.

Как передает “Qafqazinfo”, нежилое помещение площадью 50,6 кв. м, расположенное в Сабаильском районе на проспекте Азадлыг, ушло с молотка за 600 тысяч манатов, хотя стартовая цена составляла 450 тысяч. Судебному исполнителю удалось продать лот на первом же аукционе.

Салим Муслимов был признан виновным в присвоении 27 миллионов манатов. Благодаря полному возмещению ущерба государству он получил условный срок, однако значительная часть его многочисленных активов была конфискована.