Экс-депутат, главред «Xalq qəzeti» Афлатун Амашов попал в ДТП - ВИДЕО

Бывший депутат и экс-глава Совета прессы, главный редактор газеты «Xalq qəzeti» Афлатун Амашов попал в ДТП.

Инцидент произошел на дороге Баку - Шамаха. На видеозаписи с места происшествия видно перевернутый автомобиль, а сам А. Амашов стоит рядом с раненным человеком, лежащим на земле.

В связи с происшествием сын экс-депутата Орхан Амашов сообщил изданию «Yeni Sabah», что в настоящее время состояние его отца хорошее: «Причин для беспокойства нет. Он был доставлен в больницу, проведены все необходимые медицинские мероприятия».