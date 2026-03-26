Решающий этап на пути к ЧМ-2026: в Стамбуле встречаются сборные Турции и Румынии

Сегодня состоятся стыковые матчи 1/2 финала плей-офф европейской зоны квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026).

Как сообщает Oxu.Az, на путях A, B, C и D к чемпионату мира пройдут восемь напряженных матчей.

В Стамбуле в решающем поединке встретятся сборные Турции и Румынии. Игра начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в полуфинале и финале будут сыграны по одному матчу. Решающие финальные игры за выход на чемпионат мира состоятся 31 марта.

ЧМ-2026

Плей-офф

Путь A

23:45 Италия - Северная Ирландия

23:45 Уэльс - Босния и Герцеговина

Путь B

23:45 Украина - Швеция

24:45 Польша - Албания

Путь C

21:00 Турция - Румыния

23:45 Словакия - Косово

Путь D

23:45 Дания - Северная Македония

23:45 Чехия - Ирландия

Напомним, на грандиозном чемпионате мира по футболу, который пройдет в этом году с 11 июня по 19 июля, бороться за золотой кубок будут в общей сложности 48 команд.