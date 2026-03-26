Решающий этап на пути к ЧМ-2026: в Стамбуле встречаются сборные Турции и Румынии
Сегодня состоятся стыковые матчи 1/2 финала плей-офф европейской зоны квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026).
Как сообщает Oxu.Az, на путях A, B, C и D к чемпионату мира пройдут восемь напряженных матчей.
В Стамбуле в решающем поединке встретятся сборные Турции и Румынии. Игра начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Отметим, что в полуфинале и финале будут сыграны по одному матчу. Решающие финальные игры за выход на чемпионат мира состоятся 31 марта.
ЧМ-2026
Плей-офф
Путь A
23:45 Италия - Северная Ирландия
23:45 Уэльс - Босния и Герцеговина
Путь B
23:45 Украина - Швеция
24:45 Польша - Албания
Путь C
21:00 Турция - Румыния
23:45 Словакия - Косово
Путь D
23:45 Дания - Северная Македония
23:45 Чехия - Ирландия
Напомним, на грандиозном чемпионате мира по футболу, который пройдет в этом году с 11 июня по 19 июля, бороться за золотой кубок будут в общей сложности 48 команд.