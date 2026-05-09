Азербайджанский каратист Бабек Гялямзаде завоевал титул чемпиона Европы

На 28-м чемпионате Европы по карате в стиле фудокан, проходящем в Румынии, представитель Азербайджана Бабек Гялямзаде занял первое место в абсолютной весовой категории среди взрослых.

Сборная Азербайджана принимает участие в этих престижных соревнованиях при поддержке Министерства молодежи и спорта под руководством представителя по фудокану Вусала Абдуллазаде и главного тренера Башира Махмудова. В то время как взрослый чемпионат близится к завершению, ряд азербайджанских каратистов в подростковой и молодежной возрастных категориях продолжают борьбу за Кубок Европы. Все соревнования в рамках европейского первенства и кубка завершатся 10 мая.