Полиция продолжает принимать необходимые меры безопасности из-за дождливой погоды — ВИДЕО

Из-за продолжающихся дождей сотрудники полиции в городе Баку и других регионах страны работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в связи с интенсивными осадками, с целью обеспечения безопасности граждан, в службу привлекаются дополнительные наряды полиции. Движение транспорта на улицах и проспектах регулируется сотрудниками Службы патрульной полиции.

Гражданам оказывается необходимая помощь, обеспечивается их безопасное возвращение домой. Мероприятия по обеспечению безопасности с сопровождением полиции продолжаются.