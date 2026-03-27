Международные путешественники прибыли в Физули - ФОТО

Делегация международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Мицидиса посетила город Физули.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, прибывшие в Физули путешественники осмотрели территории, разрушенные во время оккупации. Кроме того, они ознакомились с созидательно-восстановительными работами, проводимыми нашим государством в освобождённом Физули.

Поездка международных путешественников по освобождённым территориям подошла к концу.

Отметим, что в состав группы входят 79 человек из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, посетивших Карабах и Восточный Зангезур на сегодняшний день.

Клуб NomadMania делит Землю на 1301 регион и формирует рейтинг путешественников. Г.Мицидис посетил все эти регионы и в настоящее время занимает первое место в мировом рейтинге. Ежегодная встреча NomadMania впервые состоялась именно в Азербайджане.

Эта поездка представляет особое значение с точки зрения продвижения освобожденных территорий в рамках так называемого black tourism, а также для ознакомления с масштабными созидательно-восстановительными работами в регионе.

В 2020-2025 годах по линии ведущих мировых клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур было организовано 15 поездок. Нынешняя поездка стала шестнадцатой.