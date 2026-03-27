Израильская армия нанесла удары по двум крупным сталелитейным заводам, принадлежащим КСИР - ВИДЕО
Военно-воздушные силы Израиля некоторое время назад нанесли удары по двум крупнейшим сталелитейным заводам Ирана.
Как сообщает агентство Fars, удары были нанесены по компаниям «Khuzestan Steel» вблизи Ахваза и «Mobarakeh Steel» в Исфахане.
По данным израильских источников в сфере безопасности, удары по этим предприятиям, частично принадлежащим Корпусу стражей исламской революции (КСИР), как ожидается, причинят значительный ущерб экономике Ирана.
