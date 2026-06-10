Микаил Джаббаров: внешний долг страны имеет тенденцию к снижению, резервы растут

Благодаря политике, успешно проводимой на протяжении многих лет нашим уважаемым Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечена прочная макроэкономическая и макрофискальная устойчивость Азербайджана.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и İTV.

«Да, сегодня наши валютные и золотые резервы превышают объем валового внутреннего продукта страны. Динамика последних лет показывает, что, несмотря на все внешние шоки и кризисы, внешний долг страны имеет тенденцию к снижению, а ее резервы растут. Такова общая картина», — добавил министр.