Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян за «правонарушения против интересов РФ»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий административное преследование россиян, находящихся за рубежом, за «правонарушения против интересов» государства.

В числе таких «правонарушений» — оскорбление главы государства или чиновников, «дискредитация» армии, призывы к введению санкций, публичное сравнение СССР и нацистской Германии.

Закон разрешает арестовывать имущество и счета уехавших россиян в качестве обеспечительной меры — оно будет находиться под арестом до тех пор, пока не будет заплачен штраф. При этом стоимость имущества может быть любой, в том числе несоразмерной со штрафом.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Источник: Медуза