Тела 4 граждан Азербайджана, погибших при атаке дронов на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину
Тела 4 граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотников на грузовые суда в Азовском море, доставлены в страну.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
«Тела 4 граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на грузовые суда в Азовском море, были доставлены на родину 10 июня. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким наших соотечественников, погибших в результате трагедии», — говорится в сообщении.
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