Тела 4 граждан Азербайджана, погибших при атаке дронов на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину

Тела 4 граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотников на грузовые суда в Азовском море, доставлены в страну.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

«Тела 4 граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на грузовые суда в Азовском море, были доставлены на родину 10 июня. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким наших соотечественников, погибших в результате трагедии», — говорится в сообщении.