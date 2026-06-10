Задержанный СГБ Салех Самедов частично признал вину

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой состоялось заседание по уголовному делу экс-председателя Совета аксакалов Имишлинского района Салеха Самедова, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, обвиняемый С.Самедов дал показания в суде. Он заявил, что частично признаёт свою вину.

Следующее судебное заседание назначено на 1 июля.

Напомним, что Салеху Самедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В мае прошлого года был освобождён от должности председателя Совета аксакалов Имишлинского района.

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