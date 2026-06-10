Трамп поздравил Пашиняна

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на национальных выборах.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Поздравляю Никола Пашиняна с убедительной победой на национальных выборах в Армении. Я очень гордился тем, что поддержал его кандидатуру на переизбрание, и не сомневаюсь, что с ним во главе прекрасной страны Армении она достигнет таких высот и успехов, которые превзойдут все самые смелые ожидания!», — написал президент США.