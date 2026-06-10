 Доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана достигла 71,5 процента - министр | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана достигла 71,5 процента - министр

First News Media22:40 - 10 / 06 / 2026
Доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана достигла 71,5 процента - министр

Если взглянуть на структуру валового внутреннего продукта, то можно увидеть, что более 71 процента экономики страны - а именно 71,5 процента - приходится на ненефтяной сектор. Это означает, что доля нефтегазового сектора составляет менее 30 процентов.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и İTV.

По его словам, политика, проводимая за последние 20 лет, позволила изменить структуру экономики в положительную сторону.

«Если мы обратимся к периоду двадцатилетней давности, то увидим, что этот показатель не достигал и 45 процентов, находясь примерно на уровне 43,5 - 43,6 процента. Это демонстрирует путь, который мы прошли. Это показывает, что проводимая политика успешна. Несмотря на то, что за эти упомянутые мною 20 лет, как вы, наверное, помните, страна пережила достаточно серьезный девальвационный шок - один из наиболее глубоких в нашей современной экономической истории. Несмотря на все это, изменение структуры экономики страны в определенном смысле произошло», - сказал он.

Поделиться:
386

Актуально

Политика

Помощник Президента: Тюркский мир превращается в новую политическую реальность и ...

Экономика

Доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана достигла 71,5 процента - министр

Общество

Тела 4 граждан Азербайджана, погибших при атаке дронов на грузовые суда в Азовском ...

Общество

Состоялись финальный матч и церемония награждения победителей «Кубка ...

Экономика

Рассматривается продление срока действия льгот в Карабахе и Восточном Зангезуре

Министр: Дополнительные доходы направляются на увеличение резервов

Министр экономики: Развитие дата-центров - один из наших приоритетных проектов

Достигнут значительный прогресс в борьбе с «теневой экономикой»

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Эльнур Алиев принял участие в заседании Совета управляющих ЕБРР

Fitch ожидает роста стратегических валютных резервов Азербайджана до $93 млрд

По БТД в целом транспортировано около 557 млн тонн азербайджанской нефти

Azerconnect Group присоединилась к глобальному Альянсу AI-RAN

Последние новости

Рассматривается продление срока действия льгот в Карабахе и Восточном Зангезуре

Сегодня, 00:10

Нетаньяху обратился к народу Ливана и предложил мир без Хезболлах

Сегодня, 00:07

Министр: Дополнительные доходы направляются на увеличение резервов

10 / 06 / 2026, 23:58

Министр экономики: Развитие дата-центров - один из наших приоритетных проектов

10 / 06 / 2026, 23:50

Достигнут значительный прогресс в борьбе с «теневой экономикой»

10 / 06 / 2026, 23:41

На Сумгайытском бульваре Каспийское море отступило от берега - ВИДЕО

10 / 06 / 2026, 23:40

Азербайджан и 18 стран в рамках COSP19 выступили с совместным заявлением по защите прав инвалидов

10 / 06 / 2026, 23:20

Пожар на объекте в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

10 / 06 / 2026, 22:52

Доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана достигла 71,5 процента - министр

10 / 06 / 2026, 22:40

Микаил Джаббаров: внешний долг страны имеет тенденцию к снижению, резервы растут

10 / 06 / 2026, 22:35

Президент Ирана назвал угрозы США ударов по инфраструктуре признаком отчаяния

10 / 06 / 2026, 22:25

Первые азербайджанские маршалы приняли участие в Гран-при Монако Формулы-1 - ФОТО

10 / 06 / 2026, 22:15

Хикмет Гаджиев: В условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке Средний коридор приобретает дополнительное значение

10 / 06 / 2026, 22:14

Трамп поздравил Пашиняна

10 / 06 / 2026, 22:00

Тела 4 граждан Азербайджана, погибших при атаке дронов на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину

10 / 06 / 2026, 21:40

Задержанный СГБ Салех Самедов частично признал вину

10 / 06 / 2026, 21:20

В «AzerGold» было рассмотрено состояние реализации проекта золоторудного месторождения Союдлу в Кяльбаджаре

10 / 06 / 2026, 21:01

Ликвидируется Проектный институт Bakımənzilkommunlayihə

10 / 06 / 2026, 21:00

Трамп предупредил, что США собираются начать масштабные атаки на Иран

10 / 06 / 2026, 20:55

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян за «правонарушения против интересов РФ»

10 / 06 / 2026, 20:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02