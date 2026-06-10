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Президент Ирана назвал угрозы США ударов по инфраструктуре признаком отчаяния

First News Media22:25 - 10 / 06 / 2026
Президент Ирана назвал угрозы США ударов по инфраструктуре признаком отчаяния

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ответил на угрозы Дональда Трампа атаковать критическую инфраструктуру страны. По его мнению, такие заявления говорят не о силе Вашингтона, а об отчаянии.

«Критическая инфраструктура — это артерии жизни народа. Угроза нацелиться на неё, от транспортных сетей до энергетической и водной промышленности, — это не демонстрация силы, а признак отчаяния перед волей нации», — написал Пезешкиан в соцсети X.

Он подчеркнул, что Иран останется непоколебимым перед любым давлением и угрозами, опираясь на национальное единство и возможности своих специалистов.

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