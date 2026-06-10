Президент Ирана назвал угрозы США ударов по инфраструктуре признаком отчаяния

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ответил на угрозы Дональда Трампа атаковать критическую инфраструктуру страны. По его мнению, такие заявления говорят не о силе Вашингтона, а об отчаянии.

«Критическая инфраструктура — это артерии жизни народа. Угроза нацелиться на неё, от транспортных сетей до энергетической и водной промышленности, — это не демонстрация силы, а признак отчаяния перед волей нации», — написал Пезешкиан в соцсети X.

Он подчеркнул, что Иран останется непоколебимым перед любым давлением и угрозами, опираясь на национальное единство и возможности своих специалистов.