Хикмет Гаджиев: В условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке Средний коридор приобретает дополнительное значение

Средний коридор находится на этапе глубокого перехода от транспортного маршрута к стратегической геоэкономической системе, соединяющей Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и другие страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления в онлайн-формате на Транскаспийском форуме.

Он отметил, что в условиях обострения конфликта в регионе Залива и на Ближнем Востоке Средний коридор приобретает дополнительное значение.

«Одним из важных ключевых компонентов Среднего коридора является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Важное измерение архитектуры связности относится и к Нахчыванскому региону Азербайджана. Формирующийся Зангезурский коридор все больше воспринимается как стратегический сегмент Среднего коридора. Наряду с укреплением моста Восток-Запад, он обладает потенциалом усиления прямой связи Азербайджана с Турцией и европейскими странами в более широкой географии», - добавил помощник Президента.