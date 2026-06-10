Пожар на объекте в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Благодаря оперативному вмешательству сил Министерства по чрезвычайным ситуациям пожар, произошедший на объекте, расположенном в многоэтажном жилом доме на улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе Баку, был в короткие сроки потушен, не допустив его распространения.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в рамках мер безопасности силами министерства была проведена эвакуация жителей дома.

В результате происшествия пострадавших нет.

20:00

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице Гасан-бека Зардаби в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.