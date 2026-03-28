МЧС сообщает об эвакуации 42 граждан в безопасную зону - ВИДЕО
Силы МЧС продолжают принимать соответствующие меры безопасности на территориях, затопленных в результате интенсивных дождей.
ъПо сообщению пресс-службы министерства, в результате принятых мер на территории городов Баку и Сумгайыт, а также Абшеронского района в безопасную зону было эвакуировано в общей сложности 42 гражданина, 8 из которых - несовершеннолетние.
В настоящее время силы МЧС продолжают эвакуацию нуждающихся в помощи граждан и проведение других необходимых мероприятий по обеспечению безопасности.
