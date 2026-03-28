Уиткофф: Алиев полностью изменил направление развития Азербайджана

На инвестиционном форуме в Майами специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ходе своего выступления отметил некоторых мировых лидеров, среди которых выделил и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«В мире есть много молодых, но особенных лидеров. И я думаю, что они могут стать надеждой для всего мира. Кстати, президент (Трамп – ред.) близок со всеми ними. Посмотрите на президента Азербайджана Ильхама Алиева – он полностью изменил направление развития своей страны, – заявил Уиткофф. – Я думаю, что «Совет мира» действительно объединяет многих людей, которые разделяют одни и те же взгляды».

