4,2 миллиона лайков: 6-летний гонщик покорил интернет и получил приглашение на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Шестилетний Илан Гомес из Флориды задал отцу простой вопрос: сколько лайков нужно набрать, чтобы тот впервые взял его на Гран-при Формулы 1?

Отец поставил планку: 10 000 лайков и комментарий настоящего гонщика Ф-1.

Интернет не устоял.

Короткое видео, которое отец Илана опубликовал в соцсетях под аккаунтом @ilan_racing, за несколько дней собрало 4,2 миллиона лайков и 18,2 тысячи комментариев уже только в Instagram — превысив отцовский порог в 420 раз. Но главное было не в цифрах.

Под постом начали появляться комментарии, которые мало кто мог предвидеть.

Пилот Sauber Габриэль Бортолето написал «Bring him to the raceeee» («Возьмите его на гонку!») — его комментарий набрал 1 миллион лайков.

Гонщик Haas Олли Бирман ответил одним эмодзи с ключом — 990 тысяч лайков.

Официальный аккаунт Гран-при Сан-Паулу пообещал место в паддоке в 2026 году: «Come experience the São Paulo paddock in 2026!» («Приезжай — почувствуй паддок Сан-Паулу в 2026-м!»). Бренды Duracell и Audi USA также не остались в стороне.

Однако среди всех реакций особого внимания заслуживает одна.

Официальный аккаунт Baku City Circuit — организатора Гран-при Азербайджана — написал мальчику напрямую: «Hey Buddy, would love to have you at the Azerbaijan GP 🇦🇿 Check your DM!» («Привет, дружище! Будем рады видеть тебя на Гран-при Азербайджана — проверь личные сообщения!»). Комментарий был отмечен автором как понравившийся — и, судя по всему, переписка уже началась.

Илану Гомесу шесть лет. Согласно его профилю в Instagram, он начал карьеру в картинге в октябре 2025 года и описывает себя как «mini racer with F1 dreams» — маленький гонщик с большой мечтой. Пуэрториканец по происхождению, рождённый во Флориде, он уже собрал 30,5 тысячи подписчиков — и, судя по всему, это только начало.

Когда именно Илан окажется на трассе — в Баку, Сан-Паулу или где-то ещё — пока неизвестно. Но одно очевидно: условие отца выполнено с лихвой.