В Баку обновлены как суточные, так и месячные рекорды по количеству осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове продолжается интенсивный дождь.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 13:00 28 марта в столице сохраняется сильный характер осадков.

Отмечается, что за последние 100 лет максимальное количество осадков за сутки ранее фиксировалось 21 марта 1988 года — 36,8 мм, что составляло 156% месячной нормы. Однако 27 марта этого года за сутки выпало 120 мм осадков, что соответствует 508% месячной нормы.

Что касается месячных показателей, то в марте 1988 года в Баку и на Абшероне выпало в общей сложности 83 мм осадков (352% нормы). За первые 27 дней марта 2026 года этот показатель уже достиг 128 мм, что составляет 542% месячной нормы.

Таким образом, обновлены как суточные, так и месячные рекорды по количеству осадков.