Цена Azeri Light достигла максимума с момента начала конфликта на Ближнем Востоке

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,99 доллара США, или 2,46% до 124,24 доллара США, сообщил источник на рынке нефти.

За последний месяц, с момента начала вооруженного конфликта в регионе Ближнего Востока, стоимость азербайджанской нефти достигла своего максимального уровня, поднявшись на 70,8% (51,5 доллара).

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила 120,51 доллара США.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 3,03 доллара, или 2,64%, составив 117,44 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

