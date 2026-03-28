Как обстоят дела со светофорами на дорогах Баку в связи с дождями?

В связи с продолжающимися интенсивными осадками работа светофоров и устройств их управления в столице находится под постоянным контролем, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Было отмечено, что технические проблемы, возникающие из-за погодных условий, оперативно устраняются, совместно с дорожной полицией ведется обмен информацией для обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств.

В целях обеспечения безопасности и оперативности передвижения участников дорожного движения граждан просят сообщать о любых неисправностях светофоров на территории столицы по круглосуточному номеру телефона ЦИУТ (+994 12) 404 41 22.

Кроме того, если по какой-либо причине светофоры на дорогах не работают или отсутствует регулировщик, перекресток считается нерегулируемым. В таких случаях водители должны продолжать движение, руководствуясь статьей 77 Закона «О дорожном движении».