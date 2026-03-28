Агентство по развитию медиа АР и Департамент Администрации Президента Турции подписали меморандум

Вопросы расширения отношений стратегического партнерства в сфере медиа между Баку и Анкарой, в частности, усиления совместной деятельности по борьбе с дезинформацией обсуждены на встрече исполнительного директора Агентства по развитию медиа АР Ахмеда Исмаилова с руководителем Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Бурханеттином Дураном в рамках саммита «Stratcom Summit 26».

Было подчеркнуто, что трансформации в глобальном информационном пространстве, а также растущее влияние фейкового и манипулятивного контента обуславливают необходимость более тесной координации и системного сотрудничества между государственными структурами.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию Совместной рабочей комиссии и комитетов Азербайджано-турецкой совместной медиа-платформы. Документ предусматривает дальнейшее углубление институционального сотрудничества между сторонами, совершенствование механизмов совместной деятельности и усиление координации.