Полиция продолжает нести службу в непрерывном режиме в дождливую погоду - ВИДЕО

В связи с продолжающимися дождями сотрудники полиции в Баку и Сумгайыте, а также в других регионах страны продолжают нести службу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности и беспрепятственного передвижения граждан к несению службы на улицах и проспектах привлечены полицейские наряды.

Движение транспорта регулируется сотрудниками Дорожно-патрульной службы, Пост-патрульной службы и другими профильными подразделениями; с водителями и пешеходами проводится профилактическая работа. Гражданам, нуждающимся в помощи, оказывается поддержка, обеспечивается их безопасное прибытие к месту назначения.

«Координированная деятельность сотрудников МВД по устранению последствий дождя и обеспечению безопасности граждан продолжается», - подчеркивается в сообщении.