Трамп оскорбил принца Саудовской Аравии: «Он не думал, что будет целовать мне задницу»

First News Media15:30 - Сегодня
Трамп оскорбил принца Саудовской Аравии: «Он не думал, что будет целовать мне задницу»

Президент США Дональд Трамп предположил, что высшее руководство Саудовской Аравии недооценивало его перед началом работы его второй администрации.

«Некоторое время назад мы были вместе, он (наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман – ред.) посмотрел на меня и сказал: «Знаете, это удивительно - год назад вы были мертвой страной, а теперь вы самая горячая страна в мире». Он не думал, что это произойдет», - сказал президент, имея в виду частные встречи с саудовскими лидерами после его резких высказываний в адрес короля и наследного принца.

Затем, сменив тон, он позволил себе озвучить оскорбление в адрес руководства королевства.

«Он не думал, что будет целовать мне задницу. Правда, не думал. Он считал, что [я] буду просто очередным американским президентом-неудачником в стране, катящейся под откос. Но теперь ему приходится быть со мной милым. Передайте ему, чтобы он был со мной милым», - сказал он.

Источник: The Hill

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

