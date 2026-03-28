В Махачкале эвакуируются жители домов, подтопленных в результате ливней - ВИДЕО

Более 80 человек эвакуировали из частных домов, подтопленных в Махачкале из-за дождей.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану.

"На улице Заречная из-за захламления сточной канавы произошло накопление и подъем уровня дождевой воды. Подтоплено около 20 частных жилых домов, уровень воды местами достигал 1,5 метра. Сотрудниками МЧС России проведена расчистка засора, в настоящее время наблюдается спад уровня воды. Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей, спасено четыре человека", – говорится в сообщении.

Кроме того, на улице Перова из-за накопления дождевой воды подтопило пять домов и около шести автомобилей. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию населения.

Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что из-за последствий дождей в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

