Исполнительная власть Баку и районные структуры работают в усиленном режиме - ФОТО

Исполнительная власть города Баку, главы исполнительных властей районов столицы, их аппараты и соответствующие хозяйственные структуры с утра 27 марта работают в усиленном режиме в связи с непрекращающимися дождями.

Как сообщает 1news.az, из-за проливных дождей, объем которых в некоторых районах в течение дня во много раз превысил норму, возникли проблемы с отводом воды коллекторами.

В связи с этим сегодня глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов посетил территорию в поселке Шувелан, где произошло подтопление. Также глава Исполнительной власти Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев прибыл на место происшествия на территории Бинагадинского района. Главы исполнительных властей дали соответствующие поручения хозяйственным службам районов по устранению последствий дождей.

Другие подобные участки на территории города выявляются мониторинговыми группами и представляются в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана. Работы по устранению последствий проливных дождей профильными структурами продолжаются.

