В большинстве рек Азербайджана повысилась водность

В результате интенсивных осадков, наблюдавшихся на территории Азербайджана с 27 марта до утра 28-го, в большинстве рек республики повысилась водность.

Как сообщили в Государственной службе по контролю за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, согласно результатам проведенных мониторингов, наибольший рост зафиксирован в реках, протекающих по территориям Губа-Гусарской, Нагорно-Ширванской и Восточно-Зангезурской зон Большого Кавказа, на некоторых из них произошли кратковременные паводки.

Уровень воды в реках, протекающих по территории Большого Кавказа, поднялся на 2–61 сантиметр, в Вельвелечае этот показатель составил 196 сантиметров. В настоящее время на некоторых реках Губа–Гусарской и Нагорно-Ширванской зон паводки продолжаются.

В реках, протекающих по территориям Карабахского и Восточно-Зангезурского районов, уровень воды поднялся на 2–78 сантиметров, на Баситчае (Зангиланский район) зафиксирован паводок.

В то же время в некоторых реках, протекающих по территориям Малого Кавказа, Нахчыванской Автономной Республики и Лянкяран-Астаринской зоны, уровень воды поднялся на 4–9 сантиметров.

Текущая ситуация находится под контролем, мониторинги продолжаются.

Источник: АЗЕРТАДЖ