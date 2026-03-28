Азербайджанская гастрономическая команда завоевала бронзу на чемпионате в Барселоне

Национальная команда Азербайджана по гастрономии успешно выступила на I Международном чемпионате поваров «Alimentaria 2026», прошедшем в испанском городе Барселона, и была удостоена бронзовой медали.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Госагентсво по туризму, Азербайджан был представлен командой, сформированной Ассоциацией кулинарных специалистов при поддержке Государственного агентства по туризму.

Согласно условиям конкурса, участники готовили два блюда — закуску и основное блюдо. Выступления оценивались международным жюри по установленным критериям.

В чемпионате приняли участие команды из Испании, Италии, Португалии, Марокко, Румынии и Азербайджана. В состав жюри вошли кулинарные эксперты международного уровня из разных стран.

Чемпионат прошёл при поддержке Всемирной ассоциации сообществ поваров (WorldChefs) в рамках международной выставки продуктов питания «Alimentaria» — одной из ведущих платформ мировой гастрономической индустрии.