Сильные дожди в Азербайджане не повлияли на активность оползней – глава Агентства георазведки

В Азербайджане на оползневых участках не зафиксировано признаков активизации, заявил председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

По его словам, в последние дни дожди не вызвали изменений в динамике оползневых процессов на территории страны, о чем свидетельствуют результаты наблюдений и мониторинга существующих оползневых участков.

«На существующих оползневых участках не наблюдается серьезной активизации, а также не выявлено новых зон оползней», - отметил Алиев.

Источник: Report