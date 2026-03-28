 Дорожная полиция: Устраняются трудности на дорогах, вызванные непрекращающимися осадками | 1news.az | Новости
Дорожная полиция: Устраняются трудности на дорогах, вызванные непрекращающимися осадками

First News Media17:19 - Сегодня
Дорожная полиция: Устраняются трудности на дорогах, вызванные непрекращающимися осадками

Непрекращающиеся дожди на территории страны создали ряд трудностей на автомобильных дорогах, особенно на улицах и проспектах столицы.

Сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) совместно с профильными структурами работают над регулированием движения и устранением последствий непогоды.

Как сообщили в ГУГДП, автомобили, совершившие вынужденную остановку из-за неисправностей, убираются с проезжей части, а пешеходам оказывается непосредственная помощь в безопасном переходе дорог.

Для обеспечения интенсивного движения транспорта на автомобильных дорогах республиканского значения сотрудники Полка ДПС Главного управления Государственной дорожной полиции несут службу в непрерывном режиме.

Принимая во внимание неблагоприятные погодные условия для участников дорожного движения, ГУГДП в очередной раз призвало их строго соблюдать правила безопасности, а водителей - принимать меры предосторожности в связи со скользкими дорогами, ограниченной видимостью и другими критическими погодными факторами.

